МИД обвинил Молдавию в блокировании помощи Приднестровью

Кишинев блокирует оказание гуманитарной помощи Тирасполю как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя. При этом молдавские власти игнорируют энергетический кризис, в котором оказалось Приднестровье, заявили в МИД России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что действия властей Молдавии грубо нарушают Соглашение 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса. Дипломат отметила, что Тирасполь даже был вынужден обратиться в Европейскую комиссию с просьбой повлиять на позицию Кишинева.

В Москве крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Проблема возникла в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию. В Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для давления на непокорное Приднестровье, сказано в заявлении МИД.