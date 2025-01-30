Госдума может разрешить несовершеннолетним менять имя без разрешения родителей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в Минтруда России с инициативой разрешить несовершеннолетнему менять имя даже без разрешения родителей, если их травят. Он пояснил, что в учебном заведении ребенка могут обижать из-за того, что у него редкое или необычное имя. К тому же, отметил Даванков, в последние годы в стране пользуются большой популярностью такие имена, которые не очень привычны для соотечественников, ни никак не запрещены. Однако они могут быть причиной травли в детском коллективе, передает РИА Новости.

"В 2023 году только в Москве новорожденным дали свыше 7 тысяч различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детей также называют именами из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д. В подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. Такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени", - сообщил Даванков.

Кстати, самыми популярными именами в России за прошлый год стали София и Михаил. Среди мужских имен в последние годы в пятерке популярных также Александр, Артем, Матвей и Тимофей, хотя в прошлом году среди них вместо последнего значилось имя Максим. Топ-5 популярных женских имен последние годы неизменны. Помимо Софии, это — Ева, Анна, Мария и Виктория, отмечает "Интерфакс".