Патриарх Кирилл призвал бережно хранить в памяти правду о ВОВ

Сегодня в Госдуме прошло пленарное заседании в рамках XIII Международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".

Участвовали депутаты и сенаторы, зарубежные гости, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своём выступлении он говорил о защите наших традиционных семейных ценностей, которые позволят улучшить демографическую ситуацию в стране. Святейшество поблагодарил депутатов за принятые важные законы, которые способствуют сохранению отечественной истории и культуры, в отличие от многих западных стран, где разрушаются нравственные основы.

Ещё одна тема пленарного заседания - 80-летие Великой Победы. Патриарх отметил, что святая обязанность - бережно хранить в памяти правду о минувшей войне, об исторических событиях, и активно противостоять циничным попыткам враждебных сил принижать роль советского народа в разгроме нацизма. В свою очередь спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул: необходимо защищать память о героях, которые ценой своей жизни предоставили нам возможность планировать будущее.

"У нас этот год, год восьмидесятилетия Победы, поэтому нам надо сделать все, чтобы защитить историю и память о тех, кто пожертвовал своей жизнью. А наша страна, советский народ отдал самое большое количество жизни для того, чтобы защитить свою страну, мир от фашизма. И, конечно, нам надо сделать все для того, чтобы память о наших героях - дедах и прадедах - жила и передавалась из поколения в поколение", - отметил Володин.