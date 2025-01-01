В России предложили переименовать Финский залив

Переименовать Финский залив предложили в Российском военно-историческом обществе. По мнению научного директора РВИО Михаила Мягкова, Россия, на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции, имеет право назвать залив Санкт-Петербургским.

На мысль о переименовании, по словам эксперта, наталкивают последние заявления президента США Дональда Трампа. Он в январе 2025 года официально переименовал Мексиканский залив в Американский – объяснив свое решение значением объекта для экономики страны.

Мягков считает, что новое название Финского залива было бы исторически справедливым и соответствовало бы политическим реалиям. Петр I, Россия осваивали этот регион с древнейших времен. И крупнейший город, который находится на берегу залива - Санкт-Петербург, приводит пояснения директора РВИО ТАСС.