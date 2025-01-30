ISU: Трагедия с самолетом затронула всю семью фигурного катания

Фигурное катание - это больше чем спорт, это сплоченная семья. И трагедия с самолетом в США стала для нее потрясением, сказано в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU).

В пресс-релизе говорится, что ISU и все мировое сообщество глубоко потрясены этим трагическим происшествием. В союзе напомнили, что среди пассажиров были фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры. ISU остается на связи с Федерацией фигурного катания США и готова оказать любую поддержку, приводит заявление союза "Российская газета".

На борту самолета, который столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак, находились 64 человека. По разным данным, среди них было от 8 до 14 фигуристов – в том числе чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа самолета American Airlines, а также военного вертолета Sikorsky UH-60, погибли.