Жителей украинских городов предупредили об отключении отопления

Города и села Украины в ближайшее время останутся без отопления. Отключат теплоснабжение в школах и вузах, снизят температуру в многоэтажных зданиях, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Как сказал Попенко в эфире "Новости.LIVE" на YouTube, "Нафтогаз" может заявлять, что у него нет проблем. Однако объем природного газа в украинских газохранилищах достиг исторического минимума, он составляет порядка 10% от максимального количества.

Эксперт подчеркнул, что отключение теплоснабжения на Украине не связано с похолоданием в ближайшие дни. Он предсказал стране "огромные проблемы", которые корпорация "Нафтогаз" попытается решить закупкой газа по завышенным ценам. Ранее украинские энергетики предупредили о возвращении отключений света.