Киев признал Джигурду угрозой национальной безопасности

На Украине российского артиста Никиту Джигурду включили в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Об этом говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте украинского минкультуры.

Ведомство объяснило свое решение тем, что Джигурда в прошлые годы выступал с концертами и передавал гумпомощь российским военнослужащим, которые находятся в новых регионах России.

"На основании пунктов 1, 3, 7 части второй статьи 126 закона Украины "О медиа" дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него Джигурду Никиту Борисовича, гражданина Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актера театра и кино, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в тексте приказа, который приводит РИА Новости.

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