Власти Днепропетровской области объявили эвакуацию из прифронтовых районов

Жителей прифронтовых районов Днепропетровской области призвали эвакуироваться. Глава областного совета Николай Лукашук в своем обращении отметил: если есть возможность уехать, стоит сделать это заранее.

Как сказано в сообщении, опубликованном в Telegram, областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий. Также подконтрольные киевскому режиму власти обещают обеспечить места для проживания.

Днепропетровскую область и Донецкую Народную Республику связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск. За город сейчас идут бои. В нескольких километрах от границы Днепропетровской области также расположены несколько освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР.