Власти Крыма расширили зону ЧС из-за разлива мазута

Расширены границы зоны режима ЧС, введенные в Республике Крым после аварии танкеров в Керченском проливе. В зону, где ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после ЧП, вошло четыре новых городских округа и два района республики.

Как сказано в указе главы Крыма Сергея Аксенова, границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера распространяются на городской округ Керчь, Феодосию, Судак, Саки и Евпаторию. Также в зоне Ленинский, Сакский и Черноморский районы Республики Крым.

Режим ЧС был введен в Крыму 28 декабря. Ранее он действовал только на территории городского округа Керчь и Ленинского района. Ситуации присвоен статус ЧС техногенного характера, передает ТАСС.