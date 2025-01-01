Россияне смогут поучаствовать в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"

АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством спорта до 14 марта 2025 года проводят прием заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре".

Конкурс находит и поддерживает уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный и здоровый образ жизни. За четыре года проведения конкурса в нем приняли участие более 16 тысяч проектов со всей страны.

Мероприятие проходит при поддержке заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.