МИД: Россия может отказаться от ограничений ядерного арсенала

Москва может отказаться от ограничений ядерного арсенала. Это будет ответ на дальнейшее развитие системы противоракетной обороны США. Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков написал об этом в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Дипломат пояснил, что развитие американской глобальной системы ПРО ставит крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений. В современных реалиях невозможно говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте – если Москва не хочет вогнать себя в очередную иллюзию.

Сегодня на международной арене появилось много игроков, которые влияют на глобальный ракетный расклад. Дипломат напомнил, что Запад открыто проводит политику нанесения России стратегического ущерба. Машков не исключил, что в условиях такой конфронтации может встать вопрос о количественном и качественном наращивании ядерных и ракетных арсеналов.