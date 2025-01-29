Федерация фигурного катания США подтвердила гибель Шишковой и Наумова

На борту потерпевшего катастрофу вблизи Вашингтона самолета были тренеры, спортсмены и члены их семей. Это подтвердили в Федерации фигурного катания США.

Как пишет New York Times со ссылкой на сообщение американской Федерации, несколько фигуристов, тренеров и членов их семей возвращались после чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито с 20 по 26 января.

Директор спортивного клуба Бостона, в свою очередь, уточнил, что в крушении погибли тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шестеро спортсменов. Ранее сообщалось, что этим рейсом летели представители российской школы фигурного катания. На борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Белый дом подтвердил, что в инциденте участвовал военный вертолет, после столкновения с которым самолет упал в реку Потомак.