Бывших заместителей Чубайса задержали в Москве

Экс-заместители бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса проходят по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Бывших топ-менеджеров компании задержали в Москве.

В числе задержанных – бывший исполнительный директор "Роснано" Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян, передает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. По версии следствия, они причастны к нецелевому расходованию 45 миллиардов рублей.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Чубайса на посту главы "Роснано". Бывший руководитель фигурирует в показаниях свидетелей по уголовному делу, всего задержаны четыре человека.