Москва и Астана пришли к консенсусу по 30 вопросам совместной повестки

Развитие межрегионального сотрудничества, реализация совместных проектов в сфере АПК, энергетики и транспорта - в центре внимания рабочего визита Михаила Мишустина в Казахстан. Завтра у российского премьера - ещё один переговорный день в Алма-Ате, состоится расширенное заседание Евразийского межправительственного совета.

Сегодня участники общались в узком составе. В Астане Михаил Мишустин встретился с президентом республики. Касым-Жомарт Токаев отметил: отношения между двумя странами находятся на подъеме, Казахстан рассчитывает на реализацию всех договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента России. Лидер Казахстана также сообщил, что прилетит в Москву на празднование Дня Победы

В Астане Михаил Мишустин также встретился с премьером республики Олжасом Бектеновым. Обсудили развитие торгово-экономических связей. Наша страна - один из ключевых партнёров республики. В прошлом году взаимный товарооборот превысил два с половиной триллиона рублей.

"Хочу сказать, что мы с моим коллегой Олжасом Абаевичем Бектеновым прошлись вчера и сегодня практически по всей совместной повестке. Около 30 вопросов сегодня мы так или иначе обсудили. И нашли везде консенсус. Хочу поблагодарить уважаемых коллег из Казахстана за внимательное отношение. По всем вопросам мы договорились", - сказал Мишустин.