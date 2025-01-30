Глава компании "Фонбет" изобличил участников коррупционной схемы

Гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин оформил явку с повинной и дал признательные показания. Об сообщает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда столицы.

"Он дал явку с повинной и изобличил лиц-участников коррупционной схемы, дал подробные признательные показания, раскрыл свою переписку в мессенджере, дал свой телефон", - заявила адвокат суду (цитата по РИА Новости).

Между тем Анохин заявил, что все еще является гендиректором компании "Фонбет".

О задержании Сергея Анохина стало известно 29 января. Его подозревают в даче взятки. Предварительно, речь идет о сумме 50 миллионов рублей, которую он пытался дать правоохранителю.