Суд арестовал главу компании "Фонбет" Анохина

Гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в четверг арестован Тверским судом столицы до конца марта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.

Ранее сообщалось, что Анохин дал признательные показания и изобличил участников коррупционной схемы. Кроме того, Анохин сообщил, что является гендиректором компании "Фонбет" – ранее были сообщения, что он уже не занимает эту должность.

Напомним, Анохина подозревают в даче крупной взятки. Предварительно, речь идет о сумме 50 миллионов рублей.