Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в авиакастрофе в Вашингтоне погибли граждане России. Американский лидер выразил скорбь по поводу трагедии.

Как сказал Трамп в специальном обращении, катастрофа затронула многих людей - в том числе, к сожалению, и граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Канзасе, в Вашингтоне, по всей Америке и в России. Президент США отметил, что среди пассажиров была "российская группа очень талантливых людей". К сожалению, они оказались на этом самолете, приводит слова Трампа ТАСС.

Американский лидер выступил с заявлением по поводу столкновения самолета и вертолета близ Вашингтона. Специальное обращение Трампа было запланировано на 11:00 по восточному времени, что соответствует 19:00 мск. Специальный брифинг прошел в зале имени Джеймса С. Брэди в Белом доме.