Фицо предпочел российский газ поставкам из Азербайджана

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предпочитает поставки газа из России транзиту голубого топлива из Азербайджана. Глава словацкого кабмина отметил, что страны Восточной Европы оказывают колоссальное давление на Владимира Зеленского.

По словам Фицо, под этим давлением украинский лидер начинает допускать возможность транзита через Украину газа из Азербайджана. Однако сам словацкий премьер считает наилучшим решением для Европы возобновление прокачки Киевом российского голубого топлива.

Тем временем стало известно, что назначенные на 30 января переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Европейской комиссии по вопросу прерванного транзита российского газа через Украину отменены. Причина – сбой в авиасообщении над Бельгией. Самолету с Фицо пришлось вернуться в Словакию, передает ТАСС.