Хинштейн предложил генералу полиции разместить беженцев в его отеле

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился с призывом к генерал-полковнику полиции, бывшему начальнику московского ГУВД Владимиру Пронину. По данным Хинштейна, генерал часто проводит время на Кипре, а принадлежащая ему гостиница в городе Фатеж пустует.

Врио губернатора предложил Пронину принять в отеле беженцев из приграничных районов Курской области. Так Хинштейн отреагировал на вопрос беженцев, могут ли власти разместить семьи в пустующей гостинице города Фатеж.

Как отмечает курский портал "Друг для друга", Фатежский район одним из первых принял беженцев с приграничных территорий Курской области в августе 2024 года. Более 2500 человек жили в пунктах временного размещения. Сейчас ПВР открыты в одной из местных школ и физкультурно-оздоровительном комплексе.