Трамп назвал виновным в авиакатастрофе в Вашингтоне экипаж вертолета

Президент США Дональд Трамп прослушал записи, относящиеся к авиакатастрофе под Вашингтоном. О каких именно пленках идет речь, американский лидер не пояснил, но назвал записи "очень страшными".

По словам Трампа, экипаж пассажирского самолета действовал верно. Самолет American Airlines заходил на посадку. Он следовал тому же курсу, которого придерживаются все заходящие на посадку самолеты. Авиакатастрофу над рекой Потомак в Вашингтоне спровоцировал вертолет, заявил президент США.

По словам Трампа, экипаж вертолета имел возможность остановить машину. У него была возможность подняться и опуститься, была возможность свернуть. Очевидно, он совершил неверный поворот, приводит слова американского лидера ТАСС.