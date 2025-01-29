American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет

Американская авиакомпания American Airlines отменила все рейсы на маршруте, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне. Как сообщает газета New York Times, не отправились рейсы авиакомпании из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито.

Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - три члена экипажа.

Президент США Дональд Трамп позже сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. По его данным, столкновение произошло по вине экипажа вертолета, который "совершил неверный поворот".