Наши войска нанесли очередные удары высокоточным оружием по украинским тылам. Стало известно о серии взрывов этой ночью в Киеве и Черкассах. В красной зоне еще восемь областей.

Российские подразделения значительно улучшили тактическое положение на ключевых участках фронта и основательно продвинулись на территории ДНР.

На Кураховском направлении экипажи танков Т-90 группировки "Юг" уничтожили опорный пункт неонацистов. Получив данные от беспилотников, бойцы выдвинулись к передовой и прямой наводкой поразили укрепрайон ВСУ.

Благодаря слаженным действиям танкистов, наши штурмовики смогли без потерь подойти к вражеским позициям и атаковать их. Т-90 идеален для прикрытия передовых отрядов - 125-миллиметровая пушка обладает высокой точностью и скорострельностью.