Депутат Делягин напророчил Трампу все Нобелевские премии: "Достойное начало"

Дональд Трамп продолжает будоражить весь мир бесконечными заявлениями. Журналисты подсчитали, что только в день своей инаугурации он произнес 22 тысячи слов, а за первую неделю президентства наговорил еще 80 тысяч. В Белом доме даже задумались об увеличении штата стенографистов, чтобы успевать записывать за начальником, который "очень много говорит".

Американского президента с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.

— Дональд Трамп в историю уже вошёл. Он же заявил с телеэкрана, обращаясь к нации: "Эта неделя, моя первая неделя президентства, останется в истории как самая продуктивная". И я думаю, в историю он будет входить всё дальше и дальше. Чем это закончится?

— Закончится это.., давайте не будем прогнозировать. А так, я думаю, что все Нобелевские премии будут присуждены ему залпом. Все! Потому что одну Обаму уже получил авансом за то, что он первый чернокожий президент США. И за то, что он не муж. За это он получил Нобелевскую премию мира, после чего началась ее стремительная деградация и обесценивание. Сейчас, чтобы не остаться в тени Обамы, Трамп должен получить все Нобелевские премии. Я думаю, что это будет достойное начало его президентства.

— Послушайте, я ничего не удивлюсь. Возможно, вы окажетесь правы. Но посмотрите, что сейчас происходит с Америкой. Трамп загоняет страну обратно в систему традиционных ценностей.

— Обратно в нормальность. Железным прутом загоним Америку в нормальность!

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