Там русский дух, там Русью пахнет! В сказке так говорилось. Но сказки бывают добрые и с хорошим концом, а бывают как ночной кошмар. Нынешнее украинское начальство от русского духа корёжит как Кощея от святой воды. Изгнать этот дух! Новый герой появился в списке врагов Украины: Минкульт страны внес Никиту Джигурду в список злодеев, угрожающих безопасности страны.

Посещал Донбасс, для российских военных выступал. От такого жди беды! Комичность ситуации в том, что Джигурда, может, и не знает, что угрожает соседней стране. А в Минкульте Украины знают: сидит и грозит!..

В этой сказочной стране каждый день расправляются со всем, что может быть русским. А оно, глядь, и снова вылезает! Опять Кощей носом поводит и чует: Русью пахнет! Бронзового поэта Александра Сергеевича Пушкина в Одессе долго не решались сковырнуть с постамента. Это он про русский дух и "Русью пахнет" сочинил. Вражья сила! Ну решили: была не была. И снесли.

В Российском обществе "Знание" подивились такой первобытной глупости, но всё же прокомментировали расправу:

"Пушкин - это не просто поэт, это мировой культурный феномен, выдающийся просветитель, человек, который словами, своей поэзией раздвигал горизонты человеческого сознания", - заявил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".

Вот и дораздвигался! У крупного и мелкого украинского начальства начались такие метаморфозы в сознании, что оно с лёгкостью колдуна страшную сказку делает былью. Владимир Высоцкий, кажется, ничем Украину не обидел, грубостей про неё не пел, скабрёзных анекдотов про украинцев не сочинял, а тоже оказался врагом в этой страшной сказке.

Про смерть Кощея: помните, где пряталась? В зайце - утка, в утке - яйцо, а в яйце - игла, смерть Кощеева. Уже и зайца поймали, и утку подстрелили, и яйцо разбили. А Кощей всё чудит, своего конца не чует. Но ждёт его в конце этой страшной сказки полная "джигурда".

Тут и сказочке конец. А кто не слушал, у того в действительности всё не так как на самом деле.