Ниагарский водопад начал замерзать. Видео

Во Франции из-за небывалого наводнения прекращено железнодорожное сообщение между Парижем и северо-западом страны. В трех департаментах объявлен наивысший уровень погодной опасности. В городе Ренн - административном центре Бретани - зарегистрирован самый сильный потоп за последние сорок лет.

Несколько сотен жителей пришлось эвакуировать. Основное передвижение по улицам по-прежнему на лодках. Власти призывают граждан держаться подальше от рек, низин и мостов. А на большей части Французских Альп действует предупреждение об опасности схода лавин. Причиной нынешнего катаклизма в пятой республике стал мощный шторм "Эрминия".

А на границе Канады и США начал замерзать Ниагарский водопад. В провинции Онтарио установился прочный минус - на реке Ниагаре появился ледяной покров. Фантастический вид приобрели и прибрежные скалы, на них летят капли воды и замерзают. Туристы в восторге. Чтобы увидеть водопад в зимнем наряде они съезжаются сюда со всего мира.