В ночь на 31 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских дронов: 25 беспилотников – над Ростовской областью; восемь – над Волгоградской областью; шесть – над Курской областью; четыре – над Ярославской областью и по два – над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Отметим, что после уничтожения противника в Курахове и Великой Новосёлке наши части стремительно продвигаются на запад к границе Донецкой народной республики. Очевидно, что выход к рубежам Днепропетровской области будет не только тактической, но и морально-психологической победой наших бойцов.

Вражеские центры управления беспилотниками сейчас одни из первоочередных целей, так как именно они несут максимальную угрозу. В Курской области опорный пункт с операторами БПЛА был обнаружен в лесопосадке и уничтожен залпом артиллерийских орудий.