Бойцы группировки войск "Север" раскрыли новые эпизоды зверств украинских боевиков в Курской области. Один палач, который не щадил мирных жителей, задержан. Остальных ищут. Доказательства их преступлений получены. Прокуратурой и СКР заведено уже более 50 уголовных дел против военнослужащих и иностранных наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах. Слово Тимуру Абдуллаеву.

Русское Порченое – небольшая деревня в Курском приграничье. Эти кадры теперь наверняка войдут в историю. Как документальная иллюстрация зверств, которые творили украинские нацисты. В черных мешках казненные мирные жители. И почти в каждой расправе участвовал бандеровец Евгений Фабрисенко. Военнослужащий 92-ой штурмовой бригады ВСУ. Он же – убийца, насильник, мародер и отпетый садист. Как и его сообщники.

"Мы втроем с сослуживцами с особой жестокостью изнасиловали и я поставил девушку на колени и застрелил". – рассказал Фабрисенко на допросе.

И таких эпизодов с десяток. Фабрисенко в лесу под Суджей поймали наши разведчики. Остальных подельников с позывными "Кум", "Мотыль", "Художник" и "Проводник" ищут. Это сейчас у бандеровца в арестантской робе трясутся руки, дрожит голос. А осенью прошлого года он с такими же "отморозками" устроил в Русском Поречном настоящий террор. Для удовольствия, как рассказывает сам Фабрисенко, мужчинам вскрывали вены на руках. Смотрели и получали удовольствие от того, как жертва мучается от боли. Женщин насиловали, грабили и расстреливали. А потом шли на позиции, отмечать и праздновать очередную кровавую расправу.

"Ну, у них, у старшего группы, была с собой бутылка водки и пакетик с героином", - заявил Фабрисенко.

Первых мирных жителей, убитых нацистами, наши бойцы нашли в середине января. В подвалах. Во время зачистки села. Беззащитным и беспомощным старикам связывали руки. Потом простреливали ноги и головы. Кто-то из людей умирал не сразу. И еще долго мучился от ранений.

На допросах Фабрисенко рассказал, что приказ зачистить деревню от мирных жителей отдал командир. И, судя по всему, подчиненные выполняли это поручение с той же необъяснимой жестокостью, что и зондркоманды СС в годы Великой Отечественной.

"В период с 28 сентября по 24 ноября прошлого года Фабрисенко и трое его соучастников, исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное, среди которых в основном пожилые люди..кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых позже также убили", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Многие дома в Русском Порченом украинские каратели сожгли или взорвали. От изб и сараев остались одни пепелища.

Арестованному предъявлены обвинения по трем статьям. В том числе и 205 "Терроризм". И, скорее всего, Фабрисенко ждет пожизненное. Впрочем, срока давности такие преступления не имеют. И его подельников российские спецслужбы будут искать столько, сколько потребуется. Если только раньше, освобождая Курское приграничье, их не уничтожат наши штурмовики.