Катастрофа с самолетом и вертолетом в США могла случиться на сутки раньше

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета. Оказалось, что рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд (штат Коннектикут) в Вашингтон заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет. К счастью, обошлось без происшествий: самолет ушел с глиссады и пошел на второй круг - он сел со следующей попытки, сообщает газета The Washington Post.

Напомним, 30 января рано утром по московскому времени региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - три члена экипажа.

Президент США Дональд Трамп позже сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. По его данным, столкновение произошло по вине экипажа вертолета, который "совершил неверный поворот". Также он подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России. В частности, не выжили тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шестеро спортсменов.