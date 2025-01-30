Чуда не случилось: горе у Валерия Леонтьева

За два дня до своего 80-летия умер композитор, возглавлявший Союз композиторов Коми, преподаватель, теоретик музыки Михаил Герцман. Мало кто знает, что он был давним другом популярного исполнителя Валерия Леонтьева.

Они встретились в 1972 году, когда будущий "казанова" выиграл в Сыктывкаре региональный конкурс "Песня-72". Герцман часто гостил у Леонтьева в Москве: их любимым занятием с супругой Валерия Люсей было посещение столичных театров, где они проводили все вечера. После ухудшения самочувствия Герцмана в 2024 году Леонтьев до последнего момента помогал другу всем, чем мог.

Композитор давно болел. Говорят, у врачей в какой-то момент даже появилась надежда, Герцмана даже перевели из реанимации в обычную палату. Рядом с ним постоянно находился сын Лев, сообщает "МК". Однако чуда не случилось.

"Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша – это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и веселый, добрый друг, которого не забудем, пока будем", - высказался скорбящий Валерий Леонтьев.