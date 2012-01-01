Сенатские слушания по утверждению кандидатуры Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США больше походили на допрос с пристрастием. Разве что детектора лжи не хватало для полного антуража. Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден стал главной причиной перепалок. В 2013-м он обнародовал большое количество информации об американских программах шпионажа за собственными гражданами и бежал в Россию.

Габбард выступала в защиту Сноудена и обещала его помиловать. Но это не единственная претензия к ней. В свое время она якобы предала Демпартию, переметнувшись к республиканцам. Теперь выступает против свержения Башара Асада, называет вторжение в Ирак самым большим провалом разведки США. А за объективную позицию по украинскому конфликту ее окрестили русофилкой.

Сказочник и сторонник теорий заговоров. Такое прозвище закрепилось за кандидатом на пост главы ФБР Кэшем Пателем. Правда, демократы высмеивали Пателя зря. На слушаниях в сенате республиканцы напомнили своим политическим оппонентам: многие из этих якобы теорий имеют обыкновение сбываться.

При новом директоре ФБР ждут массовые чистки. А администрация Трампа уже потребовала от ряда высокопоставленных руководителей ведомства уйти в отставку добровольно. Кэш Патель грозит затеять расследование против Зеленского. Он намерен узнать, куда ушли десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков. Новый госсекретарь США Марко Рубио считает финансирование киевского режима тупиком и призывает к началу переговоров:

"Тут имел место и обман: нам как-то удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию и вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году. В результате то, о чем просят последние полтора года — это финансирование затяжного тупика, в котором люди продолжают страдать. Украина оказалась отброшенной на 100 лет, ее энергетика уничтожена. Кому-то придется платить за ее восстановление. Необходимы переговоры, и на переговорах обе стороны конфликта должны чем-то поступиться. Это займет время".

Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. И свои требования тоже озвучивала. Трамп выступил с жестким предупреждением странам БРИКС, в число которых входит и наша страна. Он пытается запретить объединению суверенных государств создавать свою валюту и заменять ей доллар в международных расчетах. Иначе - стопроцентные пошлины на ввозимые в США товары из этих стран. То есть, от смены хозяина Белого дома во внешней политике американцев ничего не изменилось: те же шантаж и угрозы.