Кадры с места крупного пожара на северо-западе Москвы

Крупный пожар тушат на северо-западе Москвы. Рано утром там загорелось административное здание на территории бывшего завода. Частично обрушилась кровля. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. К борьбе с огнём привлечены пожарный поезд и вертолёты.

Вот уже пятый час подряд сотрудники МЧС работают на месте пожара в здании бывшего машиностроительного предприятия имени Чернышёва. Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. Известно, что из здания были эвакуированы более трёхсот человек. В тушении задействовали пожарный поезд и авиацию. Вот что рассказали "ТВ Центру" местные жители:

"Раньше здесь, в этом месте находился гальванический цех, в котором покрывали всевозможными защитными свойствами металлы. Сейчас на этом месте стройка века происходит. Там, скорее всего, просто люди живут и там же строят", - говорит местный житель Михаил.

Как сообщили в МЧС, рядом с производственным помещением в административном здании был расположен хостел. Пожарные не допустили перехода огня на него. В прокуратуре Москвы заявили, что выясняют все обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным, на улице Сходненский тупик загорелось 2-этажное административное здание. В ходе пожара произошло частичное обрушение кровли строения. Ход и результаты процессуальной проверки проводимой по факту пожара на контроле в прокуратуре", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы.

Около часа назад пришли сообщения, что пожар локализован, но работы на месте продолжаются. Четыре вертолёта уже сбросили на очаг более 100 тонн воды и пены.

Ликвидация возгорания осложнена высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой. На месте работают 155 специалистов и 45 единиц техники. Информации о причинах возгорания нет.