Спасатели и волонтеры продолжают очистку пляжей от мазута

На Черноморском побережье Краснодарского края идут работы по демонтажу кормы танкера "Волгонефть-239". Специалисты разбирают внутренние конструкции, вывозят оборудование и мебель с судна, которое село на мель у мыса Панагия.

Спасатели и волонтёры продолжают очистку пляжей. Водолазы МЧС проводят сбор нефтепродуктов со дна Чёрного моря. Обследовано более 6 тысяч квадратных километров. Итоги работ и дальнейший план действий по ликвидации последствий ЧС обсудили сегодня в Москве на очередном заседании правительственной комиссии.

"Одновременно ведётся работа по утилизации загрязнённого грунта. Всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе собрано 177 тысяч загрязнённого песка и грунта. Из них порядка 42 тысяч тонн вывезено в специализированные организации, утилизировано уже более 2 тысяч 700 тонн мазута и мазутосодержащих компонентов", - отметил Виталий Савельев, заместитель председателя правительства.