Собянин: Платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек

Более двух миллионов человек зарегистрированы на платформе "Электронный дом" на портале mos.ru. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, за прошедший год количество пользователей увеличилось в полтора раза.

Сервис помогает жителям многоквартирных домов общаться, проводить собрания собственников, а также наладить диалог с управляющей компанией и другими организациями.

Москвичи ежедневно отправляют свыше тысячи заявок на устранение неполадок. Кроме того, доступны такие услуги как вывоз ненужных вещей и проверка счётчиков воды. В ближайшее время появятся и новые сервисы.