Дома замело по крышу: рекордный снегопад обрушился на Сахалин

С последствиями мощного циклона борются на Сахалине. В регионе рекордные сугробы - их высота превышает два метра. Замело дороги и железнодорожные пути. На юге острова застрял поезд - пассажиров пришлось вывозить в автобусах.

На борьбу с непогодой брошены все силы коммунальных служб. А местные жители взялись за лопаты - некоторым сначала приходится буквально ползти до них по сугробам. Многие дома замело по крышу. Больше всего осадков выпало в Долинском районе. Для населения открыли пункты обогрева, оказывается адресная помощь.

А Ставрополье окутал сильный туман. Непогода застала врасплох водителей - ночью и рано утром на дорогах нулевая видимость. Кроме того, из-за перепадов температуры образовался гололёд.