"Время остановилось": туристы в шоке от замерзающего Ниагарского водопада

Непогода испытывает на прочность жителей Франции. Из-за мощного наводнения в стране прекращено железнодорожное сообщение между Парижем и северо-западом страны. Свои дома покинули несколько сотен жителей. А на границе США и Канады из-за сильных морозов обледенел Ниагарский водопад.

На северо-западе Франции затоплены сразу несколько городов. Улицы ушли под воду больше чем на метр. И улучшения ситуации синоптики пока не прогнозируют. Сразу в трех департаментах объявлен наивысший уровень погодной опасности.

В городе Ренн – административном центра Бретани – потоп таких масштабов видят впервые за 40 лет. Сотни жителей вынуждены покинуть свои дома. Передвигаться по улицам можно только на лодках. Местные власти призывают не подходить к водоёмам и держаться подальше от низин и мостов. На улицах спасатели выстраивают на улицах специальные заграждения.

А вот жители США и Канады наблюдают другое и не менее редкое для этого региона природное явление. Из-за резких холодов начал замерзать Ниагарский водопад.

За последние 170 лет полностью водопад замерзал лишь трижды. Однако даже частичное обледенение благодаря мелким каплям воды придаёт прибрежным скалам и окружающей природе фантастический вид. Туристы в восторге.

"Я просто потрясена, что сегодня все замерзло. Потому что ещё вчера, когда мы приезжали, тут была вода. Это очень интересно. Кажется, словно время остановилось", - говорит Эмили, туристка из Гонконга.

По словам учёных, какими бы ни были морозы, водопад вряд ли превратится в ледяную стену. Слишком большие объёмы. Каждую секунду он обрушивает свыше трёх тысяч тонн воды со скоростью 33 километра в час. Однако и сегодняшних холодов достаточно, чтобы расставить вокруг достопримечательности новые ледяные скульптуры из замёрзших камней и деревьев.