Нападение с ножом произошло в поезде Томск – Адлер

В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда Томск – Адлер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск-Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции", - сообщила Ирина Волк в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. Силовую поддержку оказали сотрудники Росгвардии. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что семейная пара устроила пьяный дебош на борту рейса Красноярск – Пхукет. Они кричали, что самолет заминирован.