Садальский возмутился откровениями Голубкиной: "Какая же ты гадкая, Маша"

Все началось с того, что несколько дней назад актриса Мария Голубкина стала гостьей программы "Звезды сошлись", на которой рассказала о состоянии своей матери Ларисы Голубкиной. По словам единственной наследницы, звезда легендарного фильма "Гусарская баллада" страдает двумя онкологическими заболеваниями и болезнью Паркинсона. Кроме того, сообщила Мария, за матерью приглядывают сменяющие друг друга каждый месяц сиделки, потому что "не выдерживают".

Откровения Голубкиной не прошли мимо актера Станислава Садальского. И ему они по какой-то причине не понравились. В своем ЖЖ известный артист довольно жестко высказался в адрес дочери Ларисы Голубкиной.

"Смотреть неприятно, отвратительная дочь Ларисы Голубкиной... Вот он СТАКАН ВОДЫ на старости лет... Какая же ты гадкая, Маша, надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку", - обратился к Голубкиной Садальский.