Черные ящики разбившегося в США самолета отправлены на экспертизу

Спасатели обнаружили тела 40 погибших в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Всего жертвами столкновения пассажирского лайнера и военного вертолёта стали 67 человек.

Уже отправлены на экспертизу чёрные ящики. Сегодня днём водолазы постараются определить местонахождение частей самолёта, чтобы поднять их из-под воды.

Власти США проверяют информацию о том, что в момент авиакатастрофы смена диспетчеров в аэропорту была неполной. Один специалист выполнял несколько задач, хотя такую работу должны делать два человека.

Как сегодня подтвердили в нашем МИДе, как минимум у трёх погибших были российские паспорта. На борту пассажирского лайнера находились фигуристы и тренеры, в том числе и чемпионы мира. А у экипажа военного вертолёта были очки ночного видения, они выполняли плановый тренировочный полёт.