В МИД Канады высказались о присоединении к США

Дональд Трамп несколько дней назад уже предлагал Канаде стать новым штатом Америки, а ее премьер-министра Джастина Трюдо назвал губернатором. Отметим, что губернаторы стоят во главе каждого американского штата. Он уверен, что если бы канадцам объяснили плюсы вхождения в состав США, то им бы такая перспектива понравилась.

В МИД Канады безапелляционно ответили на предложение новоиспеченного американского лидера. Мелани Жоли заявила, что вопрос о присоединении к США не рассматривался, сообщает РИА Новости.

"Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией. Точка", - отрезала Жоли.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Канада "полностью зависима от США" и не может быть суверенным государством. По его словам, если бы канадцы стали частью Америки, они бы получили большую выгоду: "гигантское" налоговое послабление, лучшее здравоохранение и не "волновались" бы по поводу военной сферы.