В МВД рассказали о задержании трех сотрудников "Роснано"

Трое сотрудников корпорации "Роснано" задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в МВД, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела скрывали неудовлетворительные экономические результаты компании. Единственному акционеру общества - Российской Федерации - они представили недостоверные сведения о финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

В результате государству за последние два года пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.