Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Первый рабочий день февраля принесёт необычные новости или идеи. В голову будут приходить яркие и креативные мысли. Не поленитесь запомнить их или записать.

Тельцы

Долгожданное повышение зарплаты или новая должность – практически у вас в кармане. Составляйте планы, прорабатывайте стратегии, будьте наготове.

Близнецы

Не теряйте ни минуты, настаивают звезды. Скоро Юпитер в вашем знаке пойдет вперед, создавая великолепные новые возможности в творчестве и личной жизни.

Раки

Вас ждет удача в делах, связанных со страховками, кредитами, субсидиями на жилье. Можно подавать документы или узнавать условия, искать другую информацию.

Львы

Многие из вас сегодня будут необычайно популярны у противоположного пола. Если вам это по душе – не молчите, общайтесь, позвольте себя ярко блистать в обществе.

Девы

Сегодня вы можете дать волю фантазии и подумать о тех вещах, которые хотелось бы купить. Если денег не хватает – вам придут в голову верные способы их заработать.

Весы

Звезды настойчиво зовут вас в салон красоты или магазины одежды. Это идеальный день для того, чтобы найти нужный образ, который будет идеально отражать ваше Я.

Скорпионы

Хотите украсить свой дом предметами искусства и просто красивыми вещами? Отправляйтесь за покупками - вам попадутся нужные цвета, фактуры и цены тоже устроят.

Стрельцы

День, когда вы сможете проникнуть в круг общения, о котором мечтали, завести выгодные знакомства. Одевайтесь со вкусом и включайте свое природное обаяние.

Козероги

Если придет предложение о новой работе – рассмотрите его, оно может оказаться стоящим. Также вы можете найти новые способы значительно увеличить свои доходы.

Водолеи

Ваш Меркурий сегодня невероятно крут – его поддерживает самый влиятельный в зодиаке Юпитер! Могут прийти заманчивые предложения, вас заметят и оценят важные люди.

Рыбы

Сегодня многие будут поглощены семейными делами, в том числе теми, которые вы скрываете от своих близких. Также вам повезет с подарками для своих родных.