У Василия Ливанова обнаружили новую серьезную болезнь

У народного артиста Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей межпозвоночных дисков. Заболевание сопровождается болями, слабостью и мышечной атрофией. Также у прославленного артиста плохие анализы. Врачи делают все возможное для стабилизации его состояния, передает SHOT.

Кроме того, с актером занимаются логопед и диетолог. Первый восстанавливает речь, второй - уровень белка из-за его низких показателей, отмечает Mash.

Состояние Василия Ливанова оставляет желать лучшего. Ранее у него диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимации.

Отметим, что проблемы со здоровьем у артиста обострились еще в конце прошлого года. О госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября 2024 года, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в отделение неврологии. Позднее стало известно, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.

15 октября того же года его отправили на амбулаторное лечение, однако 13 ноября его экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.