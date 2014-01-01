Юра Борисов признался в давней связи с Анджелиной Джоли

Юра Борисов в эфире радио Energy рассказал о давней связи с Анджелиной Доли. Актер впервые объяснил, почему такая неприступная и недосягаемая голливудская звезда вдруг сама подошла к нему на церемонии вручения премии "Золотой глобус", а потом еще поболтала с ним на кинофестивале в Торонто. Оказалось, что Борисов и Джоли давно знакомы - они были представлены друг другу еще 15 лет назад. Однако что-либо подробнее рассказывать об отношениях с Анджелиной Юрий не стал.

Отметим, что в 2014 году актер женился на актрисе Анне Шевчук. Сейчас она является его агентом. Супруги воспитывают дочек Марфу и Акулину.

Напомним, что Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии.