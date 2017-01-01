Начальника представительства Минобороны арестовали за крупную взятку

Следственный комитет сообщил об аресте начальника представительства Минобороны Сергея Болгарева. Военного обвиняют в получение взятки в размере 14 млн рублей от завода в Пятигорске.

Как установило следствие, Минобороны для исполнения гособоронзаказа в период с 2017 по 2023 года заключило более 10 контрактов с различными предприятиями ОПК. Общая сумма контрактов составила более полумиллиарда рублей.

Субподрядчиком по контрактам был пятигорский завод "Импульс". Болгарев получил от гендиректора предприятия взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство.