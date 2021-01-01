Обнародованы результаты экспертизы по делу о смерти Талькова: назван единственный убийца

Накануне, 30 января, в Санкт-Петербурге прошло судебное заседание по уголовному делу против Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве известного певца Игоря Талькова. Были обнародованы результаты экспертизы, которая показала, что стрелять в артиста мог только Шляфман, сообщает "КП".

"Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову. На это указывает число участников, наличие у Шляфмана в руках револьвера, его положение относительно Талькова в момент его ранения: спереди, справа и немного сверху, что полностью совпадает с направлением раны в теле Талькова. Также на рубашке Шляфмана обнаружены продукты близкого выстрела – порох, аналогичный тому, что нашли на майке Талькова", - значится в результатах экспертизы.

Напомним, расследование убийства Игоря Талькова возобновилось в 2021 году после обращения вдовы артиста Татьяны Тальковой к главе Следственного комета России Александру Бастрыкину. Новый опрос 150 свидетелей, генетические тесты с современным оборудованием помогли установить причастность к преступлению концертного директора Талькова Валерия Шляфмана - тогда, спустя несколько месяцев после трагедии, он эмигрировал в Израиль. На его рубашке, надетой в тот день, сохранились следы крови.

Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал и объявил Шляфмана в международный розыск.