Заведено дело после исчезновения 13-летней девочки, которую якобы выкрали ради свадьбы

Уголовное дело по факту исчезновения 13-летней девочки возбудили в Тюменской области после того, как накануне в селе Княжево двое мужчин усадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что девочка познакомилась с неким парнем в соцсетях, но вскоре стала жаловаться подругам, что он ее преследует. Она настолько боялась, что просила приятельниц провожать ее до дома. В беседе с телеграм-каналом SHOT мать девочки сообщила, что знала о ее знакомстве с неким молодым человеком. По некоторым данным, девочку могли выкрасть, чтобы насильно выдать замуж.