Россия и США находятся на связи из-за крушения самолета в Вашингтоне

Россия и США по дипломатическим каналам ведут переговоры по авиакатастрофе с участием самолета и вертолета, в результате которой погибли в том числе и граждане России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают. К сожалению, действительно произошла трагедия, есть граждане России, и здесь, действительно, наши дипломаты обговаривают формальности, связанные с доставкой тел и так далее", - объяснил Песков ТАСС.

Напомним, 30 января рано утром по московскому времени региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - три члена экипажа.

В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России. В частности, не выжили тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шестеро спортсменов.