По делу Анохина из "Фонбет" задержаны полицейские и адвокат

В Московской области задержаны еще трое посредников в передаче взятки от главы "Фонбета" Сергея Анохина. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Среди задержанных — один из начальников отдела столичного главка МВД, адвокат, а также экс-сотрудник полиции.

Установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, сообщили в СКР. По данным следствия, Анохин дал взятку в размере 60 млн рублей, чтобы избежать представления в следственные органы результатов разработки ФСБ и управления экономической безопасности МВД.

Из этих денег десять миллионов получил начальник одного из отделений Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы. Он выступал в качестве посредника для передачи средств сотрудникам столичного УЭБиПК ГУ МВД России. Их еще предстоит установить.

Еще 10 миллионов должны были передать сотруднику ФСБ. Оперативник вместе с одним из посредников принял участие в эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.