В МЧС подвели итоги масштабных учений "Безопасная Арктика"

Пожарные расчёты Нового Уренгоя были подняты по тревоге. Экипаж заходящего на посадку в местном аэропорту самолёта ЯК-40 сообщил диспетчерам, что у машины отказали двигатели, правый из которых - горит. Пилотам удалось посадить малоуправляемый лайнер. Началась эвакуация.

Напуганных и заплаканных, но самое главное - живых пассажиров встретили психологи. Пожарные в это время заливают самолёт пеной. В баках много топлива и важно не допустить взрыва. Могут погибнуть люди. Это воплощения только одного сценария масштабных учений спасателей в суровых условиях Крайнего севера.

Отработаны два десятка аварийных сценариев. На переправе "Якутск - Нижний Бестях" под лёд провалился автомобиль. Чтобы обнаружить его, спасатели совершили несколько погружений. Также отработали технологию подъёма техники. А в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировали пожар на газокомпрессорной станции.

В Уссинске (это республика Коми) произошёл разлив нефти и возгорание нефтегазовой скважины. К слову, очень интересна технология ликвидации подобных ЧП. Тут применяют автомобиль газоводяного тушения, чтобы сбить пламя непосредственно со скважины. Потом неисправное крепление запорной арматуры срезали И сотрудники противофонтанного формирования в специальных огнеупорных костюмах установили задвижку.

В Красноярском крае загорелась больница - единственная, расположенная за Полярным кругом в этом регионе. В Карелии вследствие аварии на Ондской ГЭС затопленными оказались почти сто домовладений. В районе острова Южный архипелага Новая Земля наши спасатели искали потерянное в дрейфующих льдах китайское экспедиционное судно. Вместе с людьми испытание Крайним Севером проходила техника. В условиях Полярной ночи участники экспедиции МЧС преодолели шестнадцать с половиной тысяч километров с запада на восток. Отработав несколько десятков происшествий.

Экспедиция в том числе была приурочены, в том числе к 80-летию Победы. Из Мурманская в Певек на Чукотке привезли частицу вечного огня. Лампаду передали в местный храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Финальная точка многодневных испытаний.