Сын отправился на место гибели Шишковой и Наумова

Бывший российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов были в том самом самолете, который столкнулся с вертолетом 30 января рано утром по московскому времени. Спортсмены летели после соревнований. Их сын Максим, пошедший по стопам родителей и тоже ставший фигуристом, чудом избежал гибели.

"Он раньше вылетел. У него соревнования кончились раньше. Наверное, он тоже мог быть с ними. Но разница в соревнованиях его спасла. Сейчас Максюша полетел на место крушения, чтобы всё узнать. Это всё ночью произошло, темно, вся река покрыта льдом", - рассказала мать Вадима Наумова.

Пенсионерка вместе с мужем проживает в Санкт-Петербурге. Сын Вадим до последнего помогал престарелым родственникам. Он регулярно поддерживал связь с родителями и как раз звонил им перед теми самыми соревнованиями.

"Вадим, когда нам звонил, он готовился лететь с детишками на соревнования. Они должны были хорошо выступить, летели за победой. Было хорошее настроение", - сообщила пенсионерка The Voice.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. По его данным, столкновение произошло по вине экипажа вертолета, который "совершил неверный поворот". Также он подтвердил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли граждане России.